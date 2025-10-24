العراق يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة على الضفة

بغداد- (د ب أ)

أدان العراق، اليوم الجمعة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.

وشددت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي لها، على أن هذه الخطوة "تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومساسًا مباشرًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التوسعية تُقوض فرص الاستقرار، وتُكرس واقع الاحتلال والاستيطان، بما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والوقوف بحزم أمام سياسات العدوان والتوسع التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أدان الانتهاكات المستمرة التي تمارسها هذه السلطات ضده.