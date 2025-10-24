المستشار الألماني: انتهاك أجواء ليتوانيا كان استفزازا متعمدا من روسيا

بروكسل- (د ب أ)

يرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن انتهاك الأجواء الليتوانية كان استفزازا متعمدا من روسيا.

وقال ميرتس عقب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا انتهاك خطير آخر للمجال الجوي، لم يحدث بالصدفة، ولم يحدث مصادفة في هذا اليوم بالذات أيضا"، مضيفا أن روسيا تستفز بذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وكان قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ناقشوا خلال الاجتماع رفيع المستوى سبل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي. وقبيل ذلك، تم أيضا إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.

وفي مساء أمس الخميس أعلنت القوات المسلحة الليتوانية أن طائرتين حربيتين روسيتين اخترقتا المجال الجوي لليتوانيا، الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأوضحت القوات المسلحة الليتوانية أن سلاح الجو رصد عند الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي) انتهاكا لحدود الدولة بالقرب من مدينة كيبارتاي من قبل مقاتلة روسية من طراز "سو-30" وطائرة تزود بالوقود من طراز "إيل-78".

وأضاف ميرتس أنه سيُجرى التعامل مع الحادثة "بقدر من التروي كما كان الحال في الأسابيع الماضية".

وتحت تأثير الانتهاكات الجوية الأخيرة من قبل طائرات مقاتلة روسية وطائرات مسيّرة هجومية، كان حلف شمال الأطلسي قد بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي عملية "إيسترن سنتري" (أي: حارس الشرق) التي تهدف أساسا إلى تعزيز قدرات المراقبة والدفاع الجوي.

وقال ميرتس إنه يعتزم التحدث مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس بشأن الانتهاك الجوي الأخير، مضيفا أنه يتوقع أيضا أن يتناول مجلس حلف الناتو المسألة.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة رواية الجانب الليتواني، وأعلنت عبر منصة "تلجرام" أن مقاتلات "سو-30" كانت تقوم بطلعات تدريبية مجدولة فوق منطقة كالينينجراد الروسية، مؤكدة أنه لم يتم انتهاك أي حدود لدول أخرى، وأن "وسائل مراقبة موضوعية" أثبتت ذلك.