نائب ترامب: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية

كتب : مصراوي

02:37 م 23/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية، مشددًا على التزام واشنطن بدعم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمراره.

وقال فانس اليوم الخميس، إن "إسرائيل وحماس تحترمان اتفاق وقف إطلاق النار رغم بعض الاستثناءات، والاتفاق ما زال صامدًا"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لن تنشر أي قوات في قطاع غزة".

وأوضح نائب الرئيس أن الإدارة الأمريكية تواصل التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية لضمان صمود الهدنة، مشيرًا إلى أن رسائل واشنطن لتل أبيب ركزت على "ضرورة الحفاظ على الاتفاق ووقف التصعيد".

وأكد فانس أن "إسرائيل لن تضم الضفة الغربية"، لافتًا إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة إعمار المناطق التي خلت من حركة حماس، لكنه أضاف أن "الوقت لا يزال مبكرًا لذلك"، متوقعًا أن تبدأ عملية إعادة إعمار رفح خلال عامين أو ثلاثة.

وأضاف أن واشنطن "ملتزمة بصمود الاتفاق وتعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار"، مشيرًا إلى أن استمرار الهدنة يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الهدوء في المنطقة.

نائب الرئيس الأمريكي ترامب الضفة الغربية

