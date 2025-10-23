محافظة القدس تحذر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى

قدس- (د ب أ)

حذّرت محافظة القدس، اليوم الخميس، من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال الحفر حول المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي اليوم، إن "الأنفاق التي تُحفر أسفل الأقصى تهدد بانهيار أجزاء منه".

على صعيد أخر، أفادت محافظة القدس بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت، اليوم، بهدم منشآت صناعية ضخمة، عند مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مستشار محافظة القدس، معروف الرفاعي قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت مدخل البلدة، ووزعت إخطارات هدم طالت بركسات ومصانع حديد وأثاث، في مسعى قديم جديد لإقامة شارع ودوار وجسر يربط مفرق عناتا بحاجز حزما الاحتلالي، ضمن مشروع "القدس الكبرى" و"مخطط اي 1 " الاستعماري".

وأشار الرفاعي إلى أن "سلطات الاحتلال لا ترغب بوجود أي منشآت فلسطينية في مسار هذا المشروع، وقد تكررت عمليات الهدم في المنطقة تحت ذرائع مختلفة، كعدم الترخيص أو القرب من جدار الفصل العنصري".

وحذّر الرفاعي من أن "ما يجري عند مدخل عناتا وشارع الزعيم، يندرج ضمن مخطط لإقامة شارع عنصري جديد في المستقبل القريب، بهدف منع الفلسطينيين من استخدام شارع أبو جورج المؤدي إلى طريق القدس–أريحا، مخصص لحركة المستوطنين حصرا، وبالتالي، يخصص مدخل عناتا/ الزعيم لحركة الفلسطينيين فقط، ويربط بين عناتا والزعيم ودوار حاجز حزما"