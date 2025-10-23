إعلان

رئيس فنزويلا: نمتلك 5 آلاف صاروخ روسي لمواجهة التهديدات الأمريكية

كتب : مصراوي

06:02 ص 23/10/2025

رئيس فنزويلا

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده تمتلك 5 آلاف صاروخ مضاد للطائرات روسي الصنع للتصدي للتهديدات العسكرية الأمريكية.

وبعد أن شنّت الولايات المتحدة في سبتمبر سلسلة ضربات قبالة سواحل فنزويلا استهدفت خلالها قوارب قالت إنها تستخدم لتهريب المخدرات، قال مادورو: "إن أي قوة عسكرية في العالم تدرك قوة صواريخ إيجلا-إس، وفنزويلا تمتلك ما لا يقل عن 5 آلاف صاروخ منها".

وحذر خبراء في الأمم المتحدة، من أن العمل السري الذي تقوم به الولايات المتحدة وتهديداتها باستخدام القوة المسلحة ضد كراكاس يشكلان انتهاكا لسيادة فنزويلا وميثاق الأمم المتحدة.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عسكرية يقول إنها تهدف إلى لجم تدفق المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.

ومنذ سبتمبر، استهدفت ضربات أمريكية 6 سفن على الأقل معظمها زوارق سريعة في منطقة البحر الكاريبي، لكن واشنطن لم تُقدم أي دليل على أن القتلى الذين بلغ عددهم 27 على الأقل، كانوا من مهربي المخدرات.

ويوم السبت، أعلن مادورو، أن خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأمريكية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أمريكية قبالة سواحل فنزويلا، وفقا لسكاي نيوز.

رئيس فنزويلا فنزويلا صاروخ روسي لمواجهة التهديدات الأمريكية التهديدات الأمريكية مواجهة التهديدات الأمريكية

