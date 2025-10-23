إعلان

ترامب: لا نعتزم تدريب الآخرين على استخدام صواريخ توماهوك

كتب : مصراوي

03:51 ص 23/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التدريب على استخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة مسألة معقدة وتحتاج من 6 أشهر إلى سنة، وأن الولايات المتحدة لا تعتزم تدريب أحد على استخدامها.

قال ترامب: "المشكلة مع توماهوك التي لا يعلمها الكثيرون تتمثل في أن التدريب على استخدامها يتطلب 6 أشهر أو عاما وهي معقدة جدا".

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لإطلاق توماهوك هي أن نطلقها نحن، لكننا لا نعتزم القيام بذلك.

تابع: "هذا سلاح قوي جدا وعالي الدقة، وربما هذا ما يجعله معقدا لهذه الدرجة. ونحن قادرون على استخدامها ولا نعتزم تدريب الآخرين".

وقد جاء ذلك في سياق حديث ترامب عن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، التي جرى الحديث عنها خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن ترامب أنه لا يعتزم تقديم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ذاتها تحتاج إلى تلك الصواريخ ولا تريد إحداث خلل بترسانتها، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك:



إعلان

