ما سبب الانفجار بمصنع كوبيسك في روسيا؟

كتب : مصراوي

02:19 ص 23/10/2025

انفجار روسيا

وكالات

قال مصدر في هيئات حماية القانون في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، إن سبب ما وقع في المصنع بمدينة كوبيسك ربما كان انتهاك العملية التكنولوجية.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم المقاطعة أليكسي تيكسلر، بوقوع انفجار في منشأة تجارية في مدينة كوبيسك، وشدد على عدم وجود أي تهديد للسكان أو للممتلكات المدنية نتيجة لذلك.

وأضاف الحاكم لاحقا، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، ولم يتم تأكيد احتمال أن يكون سبب الحادث هجوم بمسيرة جوية.

وأضاف المصدر: "السبب مبدئيا هو انتهاك للعملية التكنولوجية وخرق قواعد الأمن الصناعي"، موضحا أن أكثر من 20 شخصا كانوا يعملون بنظام الوردية في الورشة لحظة وقوع الانفجار.

من جانبه، أشار المركز الصحفي الإقليمي لمديرية حالات الطوارئ بالمقاطعة إلى أن قوى وعناصر إدارة الطوارئ يعملون في مكان الحادث، لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل، وفقا لروسيا اليوم.

