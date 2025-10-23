إعلان

ترامب يؤكد دعمه لفكرة خفض التصعيد في مجال السلاح النووي

كتب : مصراوي

02:01 ص 23/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يؤيد ويدعم فكرة خفض التصعيد في مجال السلاح النووي.

أضاف ترامب: "يقولون إن بوتين تحدث عن هذه الفكرة في مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي. اعتقد أن هذه الفكرة جيدة ومناسبة".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة بعد انتهاء سريان مفعول "ستارت" في فبراير 2026 للالتزام خلال سنة كاملة ببنود هذه الاتفاقية.

وقال رئيس الدولة: "بعد سنة سنقوم بتقدير الموقف واتخاذ التدابير المناسبة وفقا لما سيقوم به الجانب الأمريكي نعتقد أن الاستجابة للمبادرة الروسية قد تصبح أرضية لإطلاق الحوار الثنائي الاستراتيجي للحفاظ على الأمن الاستراتيجي".

ويوم الخميس الماضي، جرت محادثة هاتفية بين الرئسين الروسي والأمريكي وصفها البيت الأبيض بالجيدة والبناءة للغاية، وفقا لروسيا اليوم.

