

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إنه يأمل أن تجعل العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عقلانيا".

وأعرب ترامب عن أمله بأن تُرفع قريبا العقوبات التي فرضتها واشنطن لتوّها على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا ردّا على عدم إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي لدى استقباله الأمين العام لحلف "الناتو"، أنه يعتقد أن بوتين أصبح مستعدا الآن للتفاوض بشأن أوكرانيا.

وتابع: "حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا، وآمل ألا تستمر هذه العقوبات طويلا".

وعن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا مع بوتين، أوضح ترامب: "لم أشعر بأن عقد اجتماع مع بوتين سيكون مناسبا لذلك ألغيته"، مشيرا إلى أن محادثاته مع بوتين "تكون جيدة دائما لكنها لا تؤدي إلى أي نتيجة".

واسترسل ترامب قائلا: "أعتقد أن شيئا ما سيتحقق أو سينجح بشأن روسيا وأوكرانيا".

وعن الدور الصيني في حل الأزمة الأوكرانية، قال ترامب: "سأتحدث مع الرئيس الصيني عن ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا أعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينج يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين"، مشددا على أنه "لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط، وفقا لسكاي نيوز.