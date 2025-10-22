إعلان

عراقجي: إيران لن تعود في المفاوضات مع أمريكا ما دامت تقدم "مطالب غير معقولة

كتب : مصراوي

08:52 م 22/10/2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن تعود المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم "مطالب غير معقولة".

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية قوله اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم "مطالب غير معقولة".

وأكد عراقجي "أنه تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدما بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها".

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوما في يونيو، والتي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إيران لن تعود في المفاوضات مع أمريكا أمريكا تقدم مطالب غير معقولة المف النووي الإيراني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة