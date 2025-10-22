وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن تعود المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم "مطالب غير معقولة".

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية قوله اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم "مطالب غير معقولة".

وأكد عراقجي "أنه تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدما بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها".

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوما في يونيو، والتي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.