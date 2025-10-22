حماس عن قرار العدل الدولية: دحض مزاعم إسرائيل ضد الأونروا

وكالات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ومزاعمها ضد الأونروا وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقالت حماس خلال بيان لها اليوم الأربعاء،: "نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية والذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال ضد الأونروا".

وأكدت المقاومة أن قرار العدل الدولية بحظر استعمال التجويع كسلاح حرب، يؤكد أن الاحتلال يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن قرار العدل الدولية يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة.