هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء أستراليا بالولايات المتحدة.. ما السبب؟



وكالات

اضطرت طائرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى الهبوط اضطراريا في الولايات المتحدة، إثر تعرض أحد أفراد طاقم سلاح الجو الملكي الأسترالي لحادث طبي.

كانت الطائرة في طريقها من واشنطن إلى أستراليا حين هبطت مساء الثلاثاء "بالتوقيت المحلي" في مطار سانت لويس بولاية ميسوري.

بحسب التقارير، أصيب العضو العسكري جرّاء سقوط جسم من خزانة فوقية داخل الطائرة، ويشتبه في إصابته بارتجاج.

وقد نقل فوراً إلى مستشفى محلي في سانت لويس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفرد ليس من الفريق الشخصي لرئيس الوزراء، بل من طاقم الدعم العسكري المرافق للرحلة.

وفي الوقت الحالي، تخضع الطائرة لإعادة التزود بالوقود تمهيداً لاستئناف رحلتها إلى أستراليا.

يأتي هذا الحادث بعد زيارة رسمية قام بها ألبانيزي إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقد استغرق التحضير لهذا اللقاء الثنائي نحو 10 أشهر، وتمحورت المباحثات حول قضايا التجارة، واتفاقية "أوكوس" (AUKUS)، والمعادن الحيوية، فضلا عن احتمال قيام ترامب بزيارة أستراليا.

ووصف المسؤولون الزيارة بأنها ناجحة، إذ تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون في مجال المعادن الحيوية، وأعلن ترامب دعمه الصريح لاتفاقية "أوكوس" وفقا لروسيا اليوم.