الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلّم جثتي أسيرين من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت جثماني أسيرين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم مساء اليوم بتسليم جثتين لأسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن عملية التسليم ستجري عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة.

وفيما سبق قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الحركة رئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، يؤكد جدية الحركة في استخراج جثامين كل المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت حماس، أنها تجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، مؤكدة "نواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب".

وأكدت الحركة، أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية، معربة عن أملها أن تزداد كميات المساعدات.

وتابعت حماس: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فجر الاثنين، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول، وذلك عقب تجدد الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.