إضراب عام في قابس جنوب تونس للاحتجاج على التلوث البيئي

توقفت المؤسسات التعليمية والتجارية الكبرى ومؤسسات القطاع العام عن العمل في قابس جنوب تونس، اليوم الثلاثاء، استجابة لإضراب عام دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل للاحتجاج ضد التلوث البيئي والتسربات الغازية المتكررة من المجمع الكيميائي في الجهة.

وقال الاتحاد الجهوي إن نسبة المشاركة في الإضراب العام، الذي شمل أغلب القطاعات باستثناء الخدمات الأساسية والاستعجالية في القطاع الصحي، قد ناهزت 95 %.

وخلت أغلب الشوارع من حركة السير مع مشاركة قطاع كبير من سائقي سيارات الأجرة في الإضراب.

وقال الكاتب العام للاتحاد صلاح الدين بن حامد، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المطلب العاجل والفوري هو وقف الوحدات الصناعية المتهالكة المتسببة في الاختناقات الجماعية المتكررة والخطيرة.

وتجمع مواطنون أمام مقر الاتحاد الجهوي للاحتجاج ومطالبة السلطة بتطبيق قرار حكومي يعود إلى عام 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي.

ونفذ نشطاء ومحامون في شارع محمد علي وسط قابس وقفة احتجاجية لدعم مطالب الجهة للعيشة في بيئة سليمة.

وردد المحامون ببدلاتهم السوداء في مسيرة "الشعب يريد تفكيك الوحدات".

كانت قابس شهدت حالات اختناق جماعية متكررة لدى أطفال مدرسة "شط السلام" القريبة من المجمع الكيميائي في خلال أسابيع قليلة، ما أثار غضب الأهالي.

وتصنف قابس من بين الواحات البحرية النادرة في البحر الأبيض المتوسط، لكن التلوث الخطير الممتد لعقود ومنذ تأسيس المجمع الكيميائي عام 1972، أضر كثيرا بالبيئة والهواء والشواطئ والثروة السمكية ووضع المنطقة أمام مستقبل قاتم.

وتسعى الحكومة على الأرجح إلى استكمال مشاريع سابقة للحد من التلوث المنبعث من المجمع الكيميائي، لتفادي الكلفة الاقتصادية والمالية للتفكيك، وهو ما يرفضه الأهالي والمجتمع المدني في قابس.

وقال صابر عمار من من حملة "اوقفو التلوث" ، التي تقود الحراك في الشارع، لـ(د ب أ) "إذا لم تستجب الدولة للمطلب الشعبي بتفكيك الوحدات فإن الأهالي سيتجهون إلى مزيد التصعيد".