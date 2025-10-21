نتنياهو: التقيت برئيس المخابرات المصرية لدفع خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه التقى وفريقه المهني، اليوم الثلاثاء، برئيس المخابرات اللواء حسن رشاد في القدس المحتلة، لدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس المخابرات العامة حسن رشاد، توجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات.

وقالت القناة، إن رشاد سيلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليًا.