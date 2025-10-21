إعلان

نتنياهو: التقيت برئيس المخابرات المصرية لدفع خطة ترامب بشأن غزة

كتب : مصراوي

02:35 م 21/10/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه التقى وفريقه المهني، اليوم الثلاثاء، برئيس المخابرات اللواء حسن رشاد في القدس المحتلة، لدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس المخابرات العامة حسن رشاد، توجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات.

وقالت القناة، إن رشاد سيلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليًا.

بنيامين نتنياهو رئيس المخابرات المصرية خطة ترامب غزة

