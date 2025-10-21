نتنياهو: التقيت برئيس المخابرات المصرية لدفع خطة ترامب بشأن غزة
كتب : مصراوي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه التقى وفريقه المهني، اليوم الثلاثاء، برئيس المخابرات اللواء حسن رشاد في القدس المحتلة، لدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس المخابرات العامة حسن رشاد، توجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات.
وقالت القناة، إن رشاد سيلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليًا.
ראש הממשלה בנימין נתניהו וצוותו המקצועי נפגשו עם ראש המודיעין המצרי בלשכת ראש הממשלה בירושלים.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 21, 2025
בפגישה שוחחו על קידום מתווה הנשיא טראמפ, יחסי ישראל-מצרים וחיזוק השלום בין המדינות, וכן בסוגיות אזוריות נוספות.