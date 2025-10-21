جيه دي فانس يصل إسرائيل في زيارة تستمر يومين

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الرئيس الأمريكي ترامب للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في وقتٍ سابق من أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، أجرى صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مباحثات، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، إن نتنياهو ناقش مع كوشنر وويتكوف آخر التطورات، مضيفة "لن نقبل بأي خرق لوقف إطلاق النار والجيش سيرد بكل قوة على انتهاكات حماس".