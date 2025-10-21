إعلان

جيه دي فانس يصل إسرائيل في زيارة تستمر يومين

كتب : مصراوي

01:04 م 21/10/2025

جيه دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الرئيس الأمريكي ترامب للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في وقتٍ سابق من أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، أجرى صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مباحثات، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، إن نتنياهو ناقش مع كوشنر وويتكوف آخر التطورات، مضيفة "لن نقبل بأي خرق لوقف إطلاق النار والجيش سيرد بكل قوة على انتهاكات حماس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل زيارة تستمر يومين جيه دي فانس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص