"دون كيخوت".. إذاعة يوم القيامة الروسية تعيد بث رسائل مشفرة

أعادت محطة الراديو الروسية "UVB-76"، المعروفة باسم "إذاعة يوم القيامة"، بث ثلاث رسائل مشفرة سبق أن أرسلتها في فبراير 2022، وذلك اليوم الاثنين عند الساعة 13:26 بتوقيت موسكو، وفق ما ذكرته قناة "UVB-76 logs" عبر تطبيق تلجرام، وفق تقارير وسائل إعلام روسية.

وتضمّنت إحدى الرسائل اسم "دون كيخوت"، وهو الاسم ذاته الذي ورد في بث سابق بتاريخ 14 فبراير 2022، حيث جاءت الصيغة المشفرة كما يلي: "إن جي تي آي 33438 دون كيخوت 1745 1643".

ويأتي هذا البث في إطار سلسلة من الإعادات التي شهدها العام الجاري، إذ أعادت المحطة في أغسطس الماضي إرسال كلمتي "nardosage" و"puloled" اللتين ظهرتا لأول مرة في يناير 2022، كما بثت في 6 أكتوبر كلمة "orekhobrus" التي كانت قد استُخدمت سابقًا في 11 فبراير من العام نفسه.

تُعد UVB-76 واحدة من أقدم محطات الموجات القصيرة، حيث بدأت بثها عام 1976، ويُطلق عليها هواة الراديو لقب "الطنّان" بسبب صوت الطنين المتكرر الذي يميز إرسالها، والذي يتكرر نحو 25 مرة في الدقيقة. وتُقطع هذه الإشارة أحيانًا لبث رسائل صوتية مشفرة يُعتقد أنها ترتبط بأحداث دولية أو أنشطة أمنية، وفقًا لمراقبين.

ورغم الاهتمام الواسع بالمحطة وغموض طبيعة رسائلها، لا تزال هوية UVB-76 ووظيفتها الرسمية غير معروفتين حتى الآن.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) قد علّقت لأول مرة على عمل التردد، مؤكدة أن بيانات تشغيله غير متاحة للعامة، ورافضة الكشف عن تاريخ إنشائها أو تسجيلها، باعتبار أن تلك المعلومات مخصصة فقط للجهات الحكومية المختصة.