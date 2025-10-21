ويتكوف وكوشنر يلتقيان أسرى إسرائيليين أُطلِق سراحهم من غزة

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف التقيا في تل أبيب بأسرى أُطلِق سراحهم من غزة يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الهيئة، أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم طالبوا ويتكوف وكوشنر بعدم الاستسلام حتى عودة بقية الأسرى.

وذكرت أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أكد التزام واشنطن بتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الحركة رئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، يؤكد جدية الحركة في استخراج جثامين كل المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت حماس، أنها تجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، مؤكدة "نواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب".

وأكدت الحركة، أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية، معربة عن أملها أن تزداد كميات المساعدات.