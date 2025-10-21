مصراوي

أعلن المغرب زيادة ميزانية التعليم والصحة بنسبة 16% عن العام الماضي، لتصبح 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للعام المقبل مع إحداث ما يزيد عن 27 ألف منصب مالي لدعم القطاعين.

واتخذت الحكومة هذا القرار عقب اجتماع وزاري لها ترأسه الملك محمد السادس.

وقال الديوان الملكي، في بيان الأحد، إنه سيتم التركيز على تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وذلك من خلال افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين بكل من مدينتي أغادير والعيون في الجنوب، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مركز استشفائي في العاصمة الرباط. فضلًا عن إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى في البلاد.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، ذكر البيان، أن الجهات الحكومية ستعمل خلال عام 2026 على تسريع تطبيق "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعليم.

وجاء ذلك في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أواخر سبتمبر الماضي، إذ نزل متظاهرون يقودهم الشباب "جيل زد" إلى شوارع المغرب مطالبين بتحسين المدارس والمستشفيات، ودعا البعض إلى استقالة رئيس الوزراء عزيز أخنوش.