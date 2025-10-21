إعلان

ترامب عن سفير أستراليا لدى واشنطن: "لا أحبه ولن أحبه أبدا" (فيديو)

كتب : مصراوي

11:19 ص 21/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول تصريحات سابقة لسفير أستراليا لدى واشنطن، قال فيها كلامًا ينتقد ترامب، فأجاب الرئيس قائلًا: "أنا لا أحبه ولن أحبه أبدًا".

وجاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وبعد إعلان فوز ترامب بولاية رئاسية جديدة، سارع سفير أستراليا في الولايات المتحدة كيفين رود إلى حذف سلسلة من التغريدات والمنشورات التي كانت تتضمن عبارات مسيئة للرئيس الأمريكي من حسابه على منصة "إكس".

وفي السياق ذاته، وقّع ترامب مع رئيس الوزراء الأسترالي صفقة جديدة تتعلق بـ المعادن الأساسية والنادرة، وذلك خلال لقائهما يوم الاثنين في واشنطن. كما عبّر عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري "ممتاز" مع الصين، متوقعًا أن يتم ذلك مع نهاية الشهر الجاري أثناء لقائه المرتقب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب خلال استقباله ألبانيز: "أعتقد أننا سنبرم صفقة تجارية ممتازة مع الصين عند مغادرتنا كوريا الجنوبية. قد أكون مخطئًا، لكني أظن أننا سنحقق في النهاية اتفاقًا تجاريًا قويًا للغاية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب سفير أستراليا واشنطن أنتوني ألبانيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات