ترامب عن سفير أستراليا لدى واشنطن: "لا أحبه ولن أحبه أبدا" (فيديو)

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول تصريحات سابقة لسفير أستراليا لدى واشنطن، قال فيها كلامًا ينتقد ترامب، فأجاب الرئيس قائلًا: "أنا لا أحبه ولن أحبه أبدًا".

وجاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وبعد إعلان فوز ترامب بولاية رئاسية جديدة، سارع سفير أستراليا في الولايات المتحدة كيفين رود إلى حذف سلسلة من التغريدات والمنشورات التي كانت تتضمن عبارات مسيئة للرئيس الأمريكي من حسابه على منصة "إكس".

وفي السياق ذاته، وقّع ترامب مع رئيس الوزراء الأسترالي صفقة جديدة تتعلق بـ المعادن الأساسية والنادرة، وذلك خلال لقائهما يوم الاثنين في واشنطن. كما عبّر عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري "ممتاز" مع الصين، متوقعًا أن يتم ذلك مع نهاية الشهر الجاري أثناء لقائه المرتقب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب خلال استقباله ألبانيز: "أعتقد أننا سنبرم صفقة تجارية ممتازة مع الصين عند مغادرتنا كوريا الجنوبية. قد أكون مخطئًا، لكني أظن أننا سنحقق في النهاية اتفاقًا تجاريًا قويًا للغاية".