الحكومة تدرس إعلان يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية

تعهد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بدراسة إمكانية إعلان يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، يوم إجازة رسمية على مستوى الدولة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادسة" على قناة "الحياة"، أن اختيار يوم السبت جاء ليتوافق مع العطلة الأسبوعية في معظم دول العالم، بما يتيح مشاركة الوفود رفيعة المستوى في الاحتفال دون أي تعارض مع الأحداث الدولية الأخرى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الانتهاء من الاستعدادات داخل المتحف، وتطوير المنطقة المحيطة والمحاور المؤدية إليه، بالإضافة إلى استكمال أعمال التنظيف والتشجير والإنارة، لضمان تقديم صورة حضارية وجاذبة للزوار والوفود.

ولفت إلى أن العمل جاري لإنهاء الأمور اللوجستية المتعلقة بالوفود المشاركة، موضحًا: "تم توجيه الدعوات منذ فترة واستقبال موافقات من عدد كبير من الدول، وننتهي الآن من جميع الإجراءات المتعلقة باستقبالهم وإقامتهم وتنظيم الحفل".

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير حضورًا عالميًا، بعد أن بدأت هيئة المتحف منذ إغلاقه أمام الزوار في 15 أكتوبر الجاري، بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية تمهيدًا للمناسبة.