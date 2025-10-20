(د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية في جنوب لبنان اليوم الاثنين، وذلك رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نحو عام.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له، إنه استهدف البنية التحتية لحزب الله في منطقة النبطية، متهمًا الميليشيا المدعومة من إيران بإعادة تنظيم صفوفها في جنوب البلاد.

وأضاف الجيش: "أن وجود مواقع البنية التحتية لحزب الله ونشاط المنظمة يشكلان انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان."

بموجب شروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، كان على حزب الله سحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومع ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية عبر لبنان في الأسابيع الأخيرة، حيث يتهم كلا الجانبين بعضهما البعض بانتهاك الهدنة.

و أدانت الحكومة اللبنانية ما وصفته بـ "السياسة المنهجية" الإسرائيلية للتدمير، متهمة إياها بتعمد ضرب البنية التحتية الحيوية لإعادة الإعمار.