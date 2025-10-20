بعد حادث سرقة اللوفر.. فرنسا تعلن إجراء عاجل بشأن المتاحف

(د ب أ)

أصدر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أوامر اليوم الاثنين بإجراء مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المتاحف على مستوى البلاد، وذلك بعد عملية سطو على مجوهرات في متحف اللوفر أجبرت المتحف الباريسي الشهير عالميا على إغلاق أبوابه.

ووجه نونيز قادة الشرطة في مختلف أنحاء البلاد بتقييم إجراءات الحماية في المؤسسات الثقافية وتعزيزها عند الضرورة، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

كما عقدت وزارتا الداخلية والثقافة اجتماعا لمراجعة استجابة الشرطة لعملية السرقة وتحديد أوجه القصور المحتملة، بينما تواصلت عملية مطاردة واسعة النطاق للقبض على اللصوص.

وظل متحف اللوفر مغلقا أمام الزوار اليوم الاثنين، مع وعد بإعادة الأموال لمن حجزوا تذاكر مسبقة.

وتم إخلاء متحف اللوفر الذي يقع في باريس وإغلاق أبوابه أمس الأحد، من أجل السماح للشرطة بالتحقيق بشأن حادث السرقة من قاعة "أبولو" في المتحف، والتي تضم ما تبقى من جواهر التاج الفرنسي.

وأفاد المحققون بتورط أربعة مشتبه بهم ملثمين في الحادث، مؤكدين أن اللصوص أوقفوا شاحنة مزودة بمصعد بجانب المتحف، صباح أمس الأحد، وقام اثنان من اللصوص بالانتظار في الخارج على متن دراجات بخارية، بينما استخدم الآخران المصعد للوصول إلى شرفة في الطابق الأول، ثم قاموا بعمل قطع في نافذة بأداة كهربائية لدخول القاعة.

وتمكن اللصوص من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات "لا تُقدّر بثمن" كانت مملوكة سابقًا لملكات وإمبراطوريات فرنسيات — من بينها تيجان مرصعة بالأحجار الكريمة وقلائد وأقراط وبروشات — قبل أن يضطروا إلى الفرار بعد تدخل موظفي المتحف.

وأعلنت وزيرة الثقافة رشيدة داتي، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق إداري منفصل يسير بالتوازي مع التحقيق الجنائي.