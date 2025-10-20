الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو ناقش مع ويتكوف وكوشنر آخر التطورات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى اليوم مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وذكرت بدروسيان، أن نتنياهو ناقش مع كوشنر وويتكوف آخر التطورات، مضيفة "لن نقبل بأي خرق لوقف إطلاق النار والجيش سيرد بكل قوة على انتهاكات حماس".

وزعمت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن حركة حماس تعرف مكان جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما أدعت أن هناك عشرات الحوادث التي تخطى فيها مقاومون الخط الأصفر داخل غزة.

وتابعت شوش بدروسيان: "لا يمكن لحماس أن تلعب دورًا في قطاع غزة وسيتم نزع سلاحها بشكل كامل".