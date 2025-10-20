إعلان

الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو ناقش مع ويتكوف وكوشنر آخر التطورات

كتب : مصراوي

04:48 م 20/10/2025

ويتكوف وكوشنر ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى اليوم مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وذكرت بدروسيان، أن نتنياهو ناقش مع كوشنر وويتكوف آخر التطورات، مضيفة "لن نقبل بأي خرق لوقف إطلاق النار والجيش سيرد بكل قوة على انتهاكات حماس".

وزعمت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن حركة حماس تعرف مكان جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما أدعت أن هناك عشرات الحوادث التي تخطى فيها مقاومون الخط الأصفر داخل غزة.

وتابعت شوش بدروسيان: "لا يمكن لحماس أن تلعب دورًا في قطاع غزة وسيتم نزع سلاحها بشكل كامل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو ويتكوف كوشنر دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط