24 شهيدًا و74 مصابًا جراء قصف إسرائيلي وسط غزة

مصراوي

أعلن مستشفى العودة، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهيدًا و74 مصابًا، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات وسط قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بالقطاع.

كما أفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني، باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وانتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال إن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.