القسام تستهدف جنود إسرائيليين في مدرسة بحي تل الهوى بغزة.. فيديو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو استهدفت خلاله اليوم الخميس، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته داخل محيط مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وعلقت القسام في بيان لها إن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى 2"، مشيرة إلى أن مقاتليها باغتوا دبابة إسرائيلية من مسافة صفر قرب المدرسة المذكورة.

وكانت أعلنت كتائب القسام، صباح اليوم قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، إن "قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".