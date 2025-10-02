إعلان

سرايا القدس تعلن قصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب : مصراوي

06:39 م 02/10/2025

سرايا القدس أرشيفية

وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، قصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، خلال بيان لها، إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي، في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأكدت سرايا القدس، أنه سيطرت على طائرة مسيرة لإسرائيل، خلال تنفيذها مهام استخبارية في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وكانت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام خلال بيان لها اليوم الخميس، إن "قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وفي سياق منفصل، وصفت حماس، اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية المتجه إلى غزة بأنه "جريمة قرصنة وإرهاب بحري ضد المدنيين"، داعية "جميع المدافعين عن الحرية في العالم" إلى إدانته.

وقالت الحركة إن العملية التي جرت في المياه الدولية واعتقال النشطاء والصحفيين على متن السفن تمثل "عملاً عدوانياً غادراً يُضاف إلى السجل الأسود لجرائم إسرائيل".

ويحمل الأسطول مساعدات في محاولة لاختراق الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة لمنع تهريب الأسلحة، في وقتٍ تشهد المنطقة حرباً اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي في غزة

