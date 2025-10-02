إعلان

انتفاضة جيل زد 212.. ماذا يحدث في المغرب؟ (صور- فيديو)

كتب : أسماء البتاكوشي

03:20 م 02/10/2025

احتجاجات جيل زد في المغرب

تتواصل منذ أيام موجة الاحتجاجات الشبابية في المغرب، وسط تصاعد حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوات العمومية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

المحتجون الذين خرجوا إلى الشارع في عدد من المدن يطالبون بإنهاء الفساد وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. غير أن الحكومة اعتبرت ما يجري "تصعيدًا خطيرًا يمس بالأمن"، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، الذي أكد أن القوات العمومية باشرت "مجموعة من العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العام".

1_1_11zon

وأوضح الخلفي، في تصريحات نُقلت الأربعاء عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن بعض هذه الاحتجاجات تحولت إلى "تجمهرات عنيفة" استُخدمت خلالها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية و23 شخصًا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أُضرمت النيران وألحقت أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

2_2_11zon

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المحتجين اقتحموا عددًا من الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية في مناطق مختلفة، من بينها آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأغادير إداوتنان، وتزنيت ووجدة، حيث وقعت عمليات نهب وتخريب.

وأكد الخلفي أن السلطات تعاملت "وفق القانون" مع الموقوفين، إذ أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة وأُفرج عنهم فورًا، فيما وُضع 409 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

3_3_11zon

وفي منطقة إنزكان – آيت ملول، قالت السلطات المحلية إن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطروا مساء الأربعاء إلى استعمال السلاح في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس"، بعد محاولة محتجين اقتحام مركز للدرك بهدف الاستيلاء على العتاد والذخيرة. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، صرّح القاضي زكريا العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن 193 شخصًا تمت متابعتهم على خلفية أحداث العنف الأخيرة، بينهم 18 جرى فتح تحقيق قضائي بشأنهم، حيث أودع 16 السجن بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 آخرين في حالة اعتقال بالنظر إلى "خطورة الأفعال المرتكبة"، وبعضهم كان في حالة تخدير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

4_4_11zon

وأوضح العروسي أن هذه التحركات، التي بدأت كتظاهرات غير مصرّح بها عبر دعوات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وتخريب ورشق بالحجارة، وألحقت خسائر كبيرة بممتلكات عمومية وخاصة، من سيارات ومقرات تجارية وإدارات.

5_5_11zon

وبينما تؤكد وزارة الداخلية أنها ستتعامل بـ"حزم وصرامة" مع كل من يثبت تورطه في أفعال إجرامية خلال هذه الأحداث، يظل المشهد مفتوحًا على مزيد من التصعيد، في وقت يصر فيه المحتجون الشباب على مطالبهم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

المغرب الاحتجاجات في المغرب انتفاضة جيل زد 212

إعلان

إعلان

