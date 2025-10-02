الخارجية الفلسطينية تدين اعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود"

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار.

أعربت الوزارة عن قلقها على سلامة أكثر من 470 مشاركاً في الأسطول، محمّلة إسرائيل المسؤولية عن أمنهم، أثناء قيامهم بمهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة.

وأكدت الخارجية أن "أسطول الصمود" مبادرة مدنية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن للمشاركين حق المرور في المياه الدولية والمياه الإقليمية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى حماية المشاركين، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها كما قالت، مثمنة ما وصفته "شجاعة المتضامنين وعزمهم على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ".