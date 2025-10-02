إعلان

الخارجية الفلسطينية تدين اعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود"

كتب : مصراوي

12:40 م 02/10/2025

وزارة الخارجية الفلسطينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار.

أعربت الوزارة عن قلقها على سلامة أكثر من 470 مشاركاً في الأسطول، محمّلة إسرائيل المسؤولية عن أمنهم، أثناء قيامهم بمهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة.

وأكدت الخارجية أن "أسطول الصمود" مبادرة مدنية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن للمشاركين حق المرور في المياه الدولية والمياه الإقليمية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى حماية المشاركين، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها كما قالت، مثمنة ما وصفته "شجاعة المتضامنين وعزمهم على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الفلسطينية أسطول الصمود الهجوم الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع