أستراليا تدعو إسرائيل لمعاملة نشطاء أسطول الصمود بطريقة إنسانية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأسترالية، الخميس، إنها على علم بتقارير عن اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على متن أسطول الصمود العالمي.

وأشارت الخارجية الأسترالية، إلى أن مسؤوليها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية وجاهزون لتقديم المساعدة القنصلية لأي مواطن، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين في أسطول الصمود معاملة إنسانية.

وذكر المراسل العسكري لهيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود حتى الآن.

ويُعد أسطول الصمود، أحدث محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة. وكان من المفترض أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه.