فيديو| قوات الاحتلال تعتلي السفينة "عكا" التابعة لأسطول الصمود العالمي

وكالات

نشر أسطول الصمود العالمي على حسابه بموقع "إكس"، الخميس، مقطع فيديو للحظة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحدى سفنه المتجهة إلى غزة والتي تُسمى "عكا".

The moment the Israeli Occupying Forces took the #GlobalSumudFlotilla boat, Akka. pic.twitter.com/Gql3r8AQZO — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025

وأظهر مقطع فيديو آخر، قيام سفن الاحتلال الإسرائيلي الحربية برش سفن أسطول العالمي بالمياه العادمة.

They are spraying some ships with skunk water but members of the #GlobalSumudFlotilla are UNTHWARTED!!! pic.twitter.com/5WPy9mPXcO — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025

وأفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن عددا من سفن أسطول الصمود تواصل إبحارها نحو غزة رغم اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ 21 قاربا من مجموع 44.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، إن سلاح البحرية بجيش الاحتلال تواصل مع سفن أسطول الصمود لتحذيره من الاقتراب من منطقة قتلا نشطة وانتiاكه الحصار البحري "القانوني"، داعيا الأسطول إلى تغيير مساره إلى ميناء أسدود.

ونوّهت الخارجية الإسرائيلية، إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات على متن سفن أسطول الصمود بشكل سلمي عبر قنوات آمنة إلى قطاع غزة.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من أكثر من 40 قاربا مدنيا، تحمل على متنها نحو 500 ناشط بمن فيهم برلمانيون ومحامون.

ويُعد أسطول الصمود، أحدث محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة. وكان من المفترض أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه.