هزة أرضية بشدة 2.4 درجات تضرب شرق الجزائر

( د ب أ)

أفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بأن زلزالا بشدة 2.4 درجات على مقياس ريختر ضرب عصر اليوم الأحد، ولاية باتنة شرقي البلاد.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأحد، أن موقع الهزة حدد بـ13 كيلومترا شمال شرق بلدة أشمول.

كان زلزال بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب صباح اليوم الأحد، ولاية المدية / 90 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة.

وكشف المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عن أن مركز الهزة حدد بكيلومترين شمالي شرق منطقة ميهوب.

وكانت ولاية المدية شهدت زلزالا بقوة 2.3 درجات على مقياس ريختر يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.