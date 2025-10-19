مصراوي

ذكرت موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب تراجعت عن قرارها بإغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وذلك عقب ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الصحيفة أن المعابر ستُعاد فتحها صباح غد، على أن يُستأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل طبيعي.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصدر أمني قوله إنه "لا داعي للقلق بشأن الاتفاق"، مؤكداً أن إسرائيل "لا تسعى إلى انهيار وقف إطلاق النار القائم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الأحد منع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر، وأكد مسئول إسرائيلي كبير لقناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توصية جيش الاحتلال بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت غلق جميع معابر قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.