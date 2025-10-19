جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي في رفح جنوبي قطاع غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في معارك رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن الضابط والجندي القتيلان، والجندي المصاب، يتبعون كتيبة 932 في لواء الناحال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له اليوم الأحد، "بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم".

ومن جانبه، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الأحد، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية كثيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.