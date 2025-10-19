وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية لم يكن خياراً مفضلاً لاقتصاد بلاده، لكنه اعتبر أن الصين دفعت واشنطن إلى اتخاذ هذه الخطوة، على حد تعبيره.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح ترامب أن الخطوة جاءت رداً على "الإجراءات العدائية" التي اتخذتها بكين، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته بإمكانية تحسين العلاقات بين البلدين، شرط أن تكون الاتفاقيات التجارية عادلة ومتوازنة.

وأضاف ترامب: "الأمر ليس مثالياً، لكنه الرقم الذي اضطررت إلى تبنيه، أعتقد أننا سنكون بخير مع الصين، لكننا بحاجة إلى صفقة عادلة".

وكان ترامب قد أعلن في 10 أكتوبر الجاري فرض تعريفات إضافية بنسبة 100% على الصين اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، اتهم الرئيس الأمريكي بكين بانتهاج "سياسة تجارية عدائية"، مشيراً إلى أن الصين أعلنت فرض ضوابط تصدير واسعة تشمل معظم منتجاتها وحتى بعض السلع التي لا تُصنّعها، معتبراً ذلك إجراءً غير مسبوق وعاراً أخلاقياً في التجارة الدولية، على حد وصفه.