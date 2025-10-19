(أ ب)

تعهدت أفغانستان وباكستان، اللتان خاضتا معارك أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، باحترام وقف إطلاق النار اليوم الأحد.

ودخل وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بوساطة من قطر وتركيا، حيز التنفيذ فورا، بهدف وقف الأعمال القتالية.

وأشاد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بنتائج المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت، مشيرا إلى أن البلدين وقعا اتفاقا ثنائيا.

وقال: "تم الاتفاق على ألا يقوم أي من البلدين بأي أعمال عدائية ضد الآخر، وألا يقدما الدعم لأي جماعات تنفذ هجمات ضد باكستان".

وأضاف: " بأن الطرفين سيمتنعان عن استهداف قوات الأمن أو المدنيين أو البنية التحتية الحيوية التابعة لأي منهما".

ومن المقرر أن يتم إنشاء آلية في المستقبل "بوساطة من جانب دولتي الوساطة" لمراجعة المطالبات الثنائية وضمان التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق.

وفي وقت لاحق، قال وزير الدفاع الأفغاني، محمد يعقوب للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن محادثات الدوحة استمرت 13 ساعة.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في منشور على تطبيق إكس، التوصل إلى الاتفاق.

وكتب آصف: "الهجمات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان ستتوقف على الفور، وسيلتزم البلدان باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه. ومن المقرر عقد اجتماع متابعة بين الوفدين في إسطنبول في 25 أكتوبر الجاري لمناقشة القضايا بمزيد من التفصيل".

وشكر كبار المسؤولين في كلا البلدين قطر وتركيا على دورهما في تسهيل المحادثات التي أسفرت عن وقف إطلاق النار.