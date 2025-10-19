بسبب شاحن موبايل.. حريق يلتهم شقة بعزبة أسكوت بالإسكندرية- صور

دعمًا لاحتجاجات "لا ملوك" الأمريكية.. آلاف الأشخاص يتظاهرون في أوروبا- صور

منها دجاجات وضفادع.. أزياء غير مألوفة في أكبر مظاهرات ضد ترامب

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار في منطقة عزبة اسكوت شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بشقة سكنية بعقار بعزبة أسكوت.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية ونشوب حريق بشقة بالطابق الخامس علوي، إثر ماس كهربائي بسبب شاحن هاتف محمول.

تسبب الحريق في التهام بعض محتويات الشقة، فيما جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.