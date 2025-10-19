اللجنة المصرية تسكّن 10 آلاف عائلة وتشغّل 6 مراكز صحية و20 مخبزًا بغزة

قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة باشرت أعمالها في شمال القطاع وبدأت في تجهيز أماكن لتسكين العائلات النازحة.

وأشار منصور، إلى أنه تم تجهيز 13 موقعا رئيسيا تشمل مخيمات ومرافق أساسية، لافتا إلى أنه تم تسكين أكثر من 10 آلاف عائلة نازحة حتى الآن، فيما تواصل اللجنة عملها لتجهيز أماكن إيواء لآلاف النازحين في شمال غزة.

وأوضح منصور في تصريحات لموقع "العربية نت"، أن اللجنة تقوم بحفر الآبار وتوزيع المياه، كما بدأت في تشغيل المخابز وتوفير المستلزمات للفلسطينيين لتعزيز صمودهم، مشيرا إلى أن يجري تجهيز مواقع إضافية لاستقبال مزيد من العائلات الفلسطينية في المناطق الشمالية مع عودة النازحين.

وأكد أن اللجنة المصرية تعمل على إعادة تأهيل المخابز والمستشفيات المتضررة في إطار خطة عاجلة لإعادة دورة الحياة الأساسية في المناطق المتضررة من الحرب.

وكشف منصور، عن تأهيل ما يزيد عن 20 مخبزا بقدرة إنتاج 20 ألف رغيف يوميا، فضلا عن تجهيز 6 مراكز طبية داخل مخيمات اللجنة المصرية في غزة.

ولفت منصور، إلى أن المرحلة الأولى من خطة اللجنة المصرية تشمل عدد من المناطق في شمال ووسط غزة، موضحا أنه سيتم توسيعها المراحل التالية وفق احتياجات السكان ومعدلات عودتهم إلى مناطق سكناهم.