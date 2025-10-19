إعلان

اللجنة المصرية تسكّن 10 آلاف عائلة وتشغّل 6 مراكز صحية و20 مخبزًا بغزة

كتب : مصراوي

03:02 م 19/10/2025

اللجنة المصرية في قطاع غزة توفر وسائل نقل مجانية ل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة باشرت أعمالها في شمال القطاع وبدأت في تجهيز أماكن لتسكين العائلات النازحة.

وأشار منصور، إلى أنه تم تجهيز 13 موقعا رئيسيا تشمل مخيمات ومرافق أساسية، لافتا إلى أنه تم تسكين أكثر من 10 آلاف عائلة نازحة حتى الآن، فيما تواصل اللجنة عملها لتجهيز أماكن إيواء لآلاف النازحين في شمال غزة.

وأوضح منصور في تصريحات لموقع "العربية نت"، أن اللجنة تقوم بحفر الآبار وتوزيع المياه، كما بدأت في تشغيل المخابز وتوفير المستلزمات للفلسطينيين لتعزيز صمودهم، مشيرا إلى أن يجري تجهيز مواقع إضافية لاستقبال مزيد من العائلات الفلسطينية في المناطق الشمالية مع عودة النازحين.

وأكد أن اللجنة المصرية تعمل على إعادة تأهيل المخابز والمستشفيات المتضررة في إطار خطة عاجلة لإعادة دورة الحياة الأساسية في المناطق المتضررة من الحرب.

وكشف منصور، عن تأهيل ما يزيد عن 20 مخبزا بقدرة إنتاج 20 ألف رغيف يوميا، فضلا عن تجهيز 6 مراكز طبية داخل مخيمات اللجنة المصرية في غزة.

ولفت منصور، إلى أن المرحلة الأولى من خطة اللجنة المصرية تشمل عدد من المناطق في شمال ووسط غزة، موضحا أنه سيتم توسيعها المراحل التالية وفق احتياجات السكان ومعدلات عودتهم إلى مناطق سكناهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة المصرية تسكين العائلات محمد منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين