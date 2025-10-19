مصراوي

أظهر مقطع فيديو، جنودا إسرائيليين بينما يعتدون بالضرب على طفلين فلسطينيين لا يتخطى عمرهما 5 سنوات في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وتبيّن اللقطات، لحظة اعتداء الجنود على الطفلين وإجبارهما على الانبطاح أرضا قبل ركلهما بالأقدام.

وأثار المقطع، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء سببا كافيا لاحتفاظ المقاومة الفلسطينية بسلاحها.

"أجبروهما على الانبطاح أرضًا وركلوهما بالأقدام".. اعتـداء جنود إسرائيليين على طفلين فلسطينيين لا يتجاوز عمرهما 5 سنوات في الخليل#العربية pic.twitter.com/tiH1cUsmPk — العربية (@AlArabiya) October 18, 2025

وقال أحد النشطاء على حسابه بمنصة "إكس" "لكل من قال إن حماس هي سبب دمار غزة الآن، الخليل بعيدة عن غزة ما سبب تعامل بني صهيون مع الأطفال. هل حماس السبب؟"

"فيما قال ناشط آخر: "الغرب الجبان.. ظهير للجيش الإسرائيلي الجبان!!! والإرهاب العالمي. الجيش الارهابي الاسرائيلي المحتل الجبان، بكامل قدراته وبمساعدة الدول الغربية الكبرى بالأسلحة والعتاد والمساعدة الاستخبارية قاموا بعملية نوعية بإلقاء القبض على طفلين فلسطينيين متهمين بأعمال تخريبية داخل إسرائيل".