لا يتخطى عمرهما 5 سنوات.. جنود إسرائيليون يعتدون على طفلين بالضفة- فيديو

كتب : مصراوي

02:27 م 19/10/2025

الجيش الإسرائيلي

مصراوي

أظهر مقطع فيديو، جنودا إسرائيليين بينما يعتدون بالضرب على طفلين فلسطينيين لا يتخطى عمرهما 5 سنوات في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وتبيّن اللقطات، لحظة اعتداء الجنود على الطفلين وإجبارهما على الانبطاح أرضا قبل ركلهما بالأقدام.

وأثار المقطع، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء سببا كافيا لاحتفاظ المقاومة الفلسطينية بسلاحها.

وقال أحد النشطاء على حسابه بمنصة "إكس" "لكل من قال إن حماس هي سبب دمار غزة الآن، الخليل بعيدة عن غزة ما سبب تعامل بني صهيون مع الأطفال. هل حماس السبب؟"

"فيما قال ناشط آخر: "الغرب الجبان.. ظهير للجيش الإسرائيلي الجبان!!! والإرهاب العالمي. الجيش الارهابي الاسرائيلي المحتل الجبان، بكامل قدراته وبمساعدة الدول الغربية الكبرى بالأسلحة والعتاد والمساعدة الاستخبارية قاموا بعملية نوعية بإلقاء القبض على طفلين فلسطينيين متهمين بأعمال تخريبية داخل إسرائيل".

مدينة الخليل الضفة الغربية المقاومة الفلسطينية الجيش الاسرائيلي

