إعلام عبري: نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة

كتب : مصراوي

12:00 م 19/10/2025

بنيامين نتنياهو

مصراوي

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع.

كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.

وقبل قليل، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بذريعة الرد على خرق وقف إطلاق النار، وفق القناة الـ14 الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومقاومين.

بنيامين نتنياهو الوضع الأمني غزة

