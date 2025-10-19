إعلان

السعودية وإندونيسيا.. لماذا يعتبرهما نتنياهو وسيلة للفوز بالانتخابات المقبلة؟

كتب : مصراوي

11:31 ص 19/10/2025

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

كشف تقرير بثته هيئة "كان" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدّد شهر يونيو 2026 كموعد مستهدف لإجراء الانتخابات العامة للكنيست، بدلا من الموعد الرسمي المقرر في 3 نوفمبر من نفس العام، وفق القانون.

ووفق التقرير، يأمل نتنياهو أن يتمكن قبل هذا الموعد من توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع إندونيسيا والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي قبيل الانتخابات، بحسب ما أورده موقع "آي نيوز24" اليوم السبت.

وأشارت هيئة "كان" إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع السعودية تُعتبر "معقولة"، بينما تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "منخفضة".

ومع ذلك، أفاد التقرير أن نتنياهو سيكتفي حتى باتفاق واحد لتحقيق زخم انتخابي إيجابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي السعودية إندونيسيا نتنياهو انتخابات العامة للكنيست

