رابط خبيث لتطبيق مزيف.. اختراق حساب نفتالي بينيت على "إكس"

تعرّض حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على منصة "إكس" للاختراق، إذ نُشر عليه منشور وصفته صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه "مشبوه"، وتضمّن رابطًا خبيثًا يُقدَّم على أنه "تطبيق إخباري".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن المنشور تضمن رابطًا لموقع خارجي أثار قلق المستخدمين سريعًا. وأشار كثيرون إلى أنه يُشبه حملات خبيثة سابقة استُخدمت لنشر برامج التجسس أو سرقة المعلومات الشخصية.

وجاء في المنشور المزيّف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – نزّلوه وشاركوه مع أصدقائكم. حصري للإسرائيليين. متاح حاليًا فقط على نظام ويندوز"، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.

ووفق إعلام عبري، جرى حذف المنشور سريعًا بعد اكتشافه، قبل أن يُعاد نشره مرة أخرى ثم حُذِف مجددًا بعد فترة وجيزة.

ويعتقد خبراء الأمن السيبراني، أن حساب بينيت تعرض للاختراق لفترة وجيزة من قِبل مهاجمين يسعون إلى استغلال اسمه لدفع المستخدمين إلى النقر على رابط خطير محتمل.

وقالت "جيروزاليم بوست"، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حساب بينين للاختراق، ففي عام 2020، عندما كان بينيت وزيرًا للدفاع، تعرّض حسابه للاختراق لفترة وجيزة، مع تغريدات تُظهر العلمين الفلسطيني والتركي إلى جانب شعار "فلسطين حرة". لم يستمر هذا الاختراق سوى بضع دقائق قبل أن يستعيد فريق بينيت السيطرة عليه.