في مكالمة هاتفية.. بوتين يعرض على ترامب إنهاء الحرب بـ أوكرانيا

وكالات

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تفاصيل تتعلق بالمكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الصحيفة، إن بوتين خلال اتصاله بترامب، طلب تخلي أوكرانيا عن السيطرة الكاملة على دونيتسك- وهي منطقة حيوية استراتيجية في شرق أوكرانيا - كشرط لإنهاء الحرب، وفقا لمسؤولين كبيرين مطلعين على المحادثة.

وقال المسؤولان، إن تركيز بوتين على دونيتسك يوحي بأنه لا يتراجع عن مطالب سابقة تركت الصراع أمام طريق مسدود، على الرغم من تفاؤل ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، أشار الرئيس الروسي إلى استعداده للتنازل عن أجزاء من منطقتين أخريين في أوكرانيا سيطر عليهما جزئيا، هما زابوروجيا وخيرسون، مقابل السيطرة الكاملة على دونيتسك، وفقا للمسؤولين.

ويعد هذا أقل بكثير من مطالب روسيا في أغسطس خلال قمة بين ترامب وبوتين في أنكوريج بألاسكا.

وقد صوّر بعض مسؤولي البيت الأبيض ذلك على أنه تقدم، وفقا لأحد المسؤولين الكبيرين اللذين أُطلعا على مكالمة بوتين وترامب.

وذكر المسؤول الآخر، وهو دبلوماسي أوروبي كبير، أنه من غير المرجح أن ينظر الأوكرانيون إلى الأمر بهذه الطريقة.

وأوضح المسؤول، أن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ضغط على الوفد الأوكراني بشأن تسليم دونيتسك خلال الاجتماع الذي جرى يوم الجمعة.

وأعلن ترامب، أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".

من جهته، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان صريحا جدا وتم بمبادرة من روسيا.

واستقبل ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة، في زيارة تتسم بأهمية كبيرة وسط محاولات إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وبينما رأى الرئيس الأمريكي أن بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، اعتبر زيلينسكي أن موسكو تسعى إلى مواصلة "غزو" بلاده.

وصرّح ترامب خلال اللقاء قائلا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب"، وذلك بعدما قال زيلينسكي إن الرئيس الروسي "ليس جاهزا" للسلام.

ورغم ذلك، قال ترامب إنه يدرك أن بوتين ربما يحاول كسب الوقت.

ومن جهة أخرى، ذكر ترامب، أنه من السابق لأوانه تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل ذلك.

وأوضح: "نأمل ألا يحتاجوا لها نأمل أن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب من دون مجرد التفكير بصواريخ توماهوك".

أكد الرئيس الأمريكي، أن هناك مخاوف بشأن جاهزية جيش بلاده خلال مناقشة إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، معللا ذلك بأن استمرار تقديم الدعم ربما يؤثر على القدرات الدفاعية الأميركية.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر في الوفد الأوكراني الذي زار واشنطن أن زيلنسكي أطلع ترامب على خرائط لأهداف يمكن ضربها في روسيا، وفقا لسكاي نيوز.