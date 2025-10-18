ترامب يعلن تدمير غواصة ضخمة محملة بالمخدرات ومقتل إرهابيين- فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمير غواصة "كبيرة" تحمل مخدرات خلال إبحارها نحو الولايات المتحدة في مسار معروف لتهريب المخدرات.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السبت: "لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أدمر غواصة كبيرة جدًا تحمل مخدرات كانت تبحر نحو الولايات المتحدة على طريق عبور معروف لتهريب المخدرات".

وأضاف ترامب: "أكدت الاستخبارات أن هذه السفينة كانت محملة في معظمها بالفنتانيل ومخدرات غير مشروعة أخرى. وكان على متن السفينة أربعة إرهابيين معروفين في مجال المخدرات. قُتل اثنان من الإرهابيين".

ترامب ينشر فيديو لتدمير الجيش الأمريكي لغواصة قبالة سواحل فنزويلا كانت تنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة :



كان لي شرف عظيم أن أدمر غواصة ضخمة محملة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر طريق عبور معروف لتهريب المخدرات. أكدت المخابرات الأمريكية أن هذه السفينة كانت محملة… pic.twitter.com/imNidsEtzl — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 18, 2025

وأشار ترامب، إلى أن ما لا يقل عن 25 ألف مواطن أمريكي سيموتون في حال سماحه بوصول هذه الغواصة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "يتم إعادة الإرهابيين الناجين إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، للاحتجاز والمحاكمة. لم تتعرض القوات الأمريكية لأضرار في هذه الضربة. وتحت إشرافي، لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية مع إرهابيي المخدرات الذين يتاجرون بالمخدرات غير المشروعة، برا أو بحرا. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".