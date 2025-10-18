إعلان

ترامب يعلن تدمير غواصة ضخمة محملة بالمخدرات ومقتل إرهابيين- فيديو

كتب : مصراوي

10:29 م 18/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمير غواصة "كبيرة" تحمل مخدرات خلال إبحارها نحو الولايات المتحدة في مسار معروف لتهريب المخدرات.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السبت: "لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أدمر غواصة كبيرة جدًا تحمل مخدرات كانت تبحر نحو الولايات المتحدة على طريق عبور معروف لتهريب المخدرات".

وأضاف ترامب: "أكدت الاستخبارات أن هذه السفينة كانت محملة في معظمها بالفنتانيل ومخدرات غير مشروعة أخرى. وكان على متن السفينة أربعة إرهابيين معروفين في مجال المخدرات. قُتل اثنان من الإرهابيين".

وأشار ترامب، إلى أن ما لا يقل عن 25 ألف مواطن أمريكي سيموتون في حال سماحه بوصول هذه الغواصة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "يتم إعادة الإرهابيين الناجين إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، للاحتجاز والمحاكمة. لم تتعرض القوات الأمريكية لأضرار في هذه الضربة. وتحت إشرافي، لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية مع إرهابيي المخدرات الذين يتاجرون بالمخدرات غير المشروعة، برا أو بحرا. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

دونالد ترامب تدمير غواصة مخدرات مقتل إرهابيين

