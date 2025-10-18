البرهان: مستعدون للتفاوض بما يُصلح السودان وينهي الحرب

مصراوي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، أن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة.

وأضاف البرهان: "نبعث برسالة إلى كل من يشكك في أن قواتنا المسلحة لديها استهدافات محددة، أو ضد قبائل معينة، نؤكد أن هدفنا الوحيد هو مواجهة العدو وسنستمر في محاربته ومواجهته أينما كان".

وأعلن البرهان، خلال تقديمه العزاء في أحد ضباط الجيش السوداني، استعداده للتفاوض بما يُصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد إلى الدولة كرامتها ووحدتها، وتبعد احتمال حدوث أي تمرد.

في الوقت نفسه، شدد البرهان على أن لا تفاوض مع أي جهة سواء كانت رباعية أو غيرها، موضحا أنه يرحب بمن يسعى للسلام ويضع مصلحة الشعب نصب عينيه.