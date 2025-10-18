سياسي أيرلندي: إسرائيل دولة إرهابية تستمر في ارتكاب جرائم حرب بغزة

مصراوي

استنكر السياسي الأيرلندي والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، مايك والاس، استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين.

وقال والاس، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس: "تستمر دولة إسرائيل الإرهابية في ارتكاب جرائم حرب لأن الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال تدعم هذا النظام العنصري الإبادي".

وفي منشور آخر، كتب والاس: "إسرائيل ليست في حالة حرب مع حماس، بل هي متورطة في تطهير عرقي وإبادة جماعية. ما يُسمى بخطة السلام الأمريكية لا يُغير ذلك، فهياكل الفصل العنصري الصهيوني لا تزال قائمة، وجيش الدفاع الإسرائيلي الخارج عن القانون لم يُنزع سلاحه، والاحتلال غير الشرعي مستمر".

كما هاجم السياسي الأيرلندي، الاتحاد الأوروبي بسبب استمراره في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال والاس موجهًا حديثه للاتحاد الأوروبي: "لقد دعمتم الإبادة الجماعية يوميًا منذ بدايتها. تدعمون المشروع الاستيطاني الصهيوني، وليس لديكم ما تقدمونه للفلسطينيين. لأنكم لا تكترثون لهم إطلاقًا".