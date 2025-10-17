ترامب: أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، إنه يعتقد أنه قادر على الاستفادة من زخم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة للوصول بنجاح إلى نهاية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير من الزخم والمصداقية كان إنجاز ملف الشرق الأوسط بالغ الأهمية لم يعتقد أحد أنه ممكن لقد أنجزناه بسرعة كبيرة بعد أن هيأنا الطاولة بشكل صحيح كان علينا أن نجهز الطاولة بشكل صحيح".

وفي سياق أخر، اتهم ترامب إسبانيا بعدم الالتزام بتعهداتها داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واصفًا أداءها أنه غير مخلص للتحالف العسكري الغربي.

وجاءت تصريحات ترامب، ردًا على سؤال أحد المراسلين حول مدى التزام إسبانيا تجاه الناتو.

وقال ترامب: "إسبانيا لم تحقق أهدافها، إسبانيا لم تكن مخلصة لحلف شمال الأطلسي وأعتقد أنه يجب توبيخ إسبانيا على ذلك لكن هذا الأمر متروك لحلف الناتو وإسبانيا".

وجدد الرئيس الأمريكي انتقاده المتكرر لإسبانيا بسبب فشلها في الوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي المحدد بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الناتو، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تتحمل نصيبها العادل من الأعباء المالية داخل التحالف.