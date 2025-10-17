إعلان

زيلينسكي: اتفاق غزة حافزًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

كتب : مصراوي

09:37 م 17/10/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، قائلاً:"إنه قد يكون الدافع لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي، خلال اجتماعه مع ترامب اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"ليس مستعدا للسلام، لكنه يثق في مساعدة ترامب.

وأكد زيلينسكي أن شركات الطاقة الأمريكية مستعدة لمساعدة أوكرانيا بعد الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي: "لقد أتيحت لي فرصة جيدة للقاء شركات الطاقة الأمريكية الكبرى، وهم مستعدون لمساعدتنا".

واستكمل: "نعم، بعد كل هذه الهجمات على بنيتنا التحتية، والهجمات الروسية وما إلى ذلك، كان لدي أيضًا اجتماعات، بفضل فريقكم، ولدينا اجتماعات مع شركات عسكرية جيدة تحدثت عن الدفاع الجوي".

وقال الزعيم الأوكراني، الخميس، إنه سيجتمع مع ممثلي شركات الدفاع الأميركية لمناقشة "إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي" لأوكرانيا.

وكان وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ قليل، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي اتفاق غزة دونالد ترامب روسيا أوكرانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)