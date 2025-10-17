زيلينسكي: اتفاق غزة حافزًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، قائلاً:"إنه قد يكون الدافع لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي، خلال اجتماعه مع ترامب اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"ليس مستعدا للسلام، لكنه يثق في مساعدة ترامب.

وأكد زيلينسكي أن شركات الطاقة الأمريكية مستعدة لمساعدة أوكرانيا بعد الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي: "لقد أتيحت لي فرصة جيدة للقاء شركات الطاقة الأمريكية الكبرى، وهم مستعدون لمساعدتنا".

واستكمل: "نعم، بعد كل هذه الهجمات على بنيتنا التحتية، والهجمات الروسية وما إلى ذلك، كان لدي أيضًا اجتماعات، بفضل فريقكم، ولدينا اجتماعات مع شركات عسكرية جيدة تحدثت عن الدفاع الجوي".

وقال الزعيم الأوكراني، الخميس، إنه سيجتمع مع ممثلي شركات الدفاع الأميركية لمناقشة "إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي" لأوكرانيا.

وكان وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ قليل، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.