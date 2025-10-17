إعلان

الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي نتنياهو وجالانت

كتب : مصراوي

08:11 م 17/10/2025

المحكمة الجنائية الدولية

وكالات

أفاد موقع القناة 12 الإسرائيلي، بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رفضت اليوم الجمعة، طلبًا إضافيًا من إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت وتجميد التحقيق.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكن إسرائيل قدّمت مذكرات استئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، وفق ما أعلنه نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم في ديسمبر الماضي.

