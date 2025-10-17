الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي نتنياهو وجالانت

وكالات

أفاد موقع القناة 12 الإسرائيلي، بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رفضت اليوم الجمعة، طلبًا إضافيًا من إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت وتجميد التحقيق.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكن إسرائيل قدّمت مذكرات استئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، وفق ما أعلنه نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم في ديسمبر الماضي.