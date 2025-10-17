ظهور حوت "البهلول" على شاطئ خان يونس في غزة.. فيديو

وكالات

تمكن عدد من الصيادين في شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، من اصطياد سمكة حوت ضخمة بلغ طولها نحو 10 أمتار ووزنها قرابة 2 طن.

ورصد مقطع الفيديو المتداول تجمع عدد كبير من الفلسطينيين النازحين على الشاطئ وسط دهشة وفرحة باصطياد حوت "بهلول" بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحصار الإسرائيلي وما خلفه من دمار وتجويع، ليعتبره الكثيرون "رزقًا ساقه الله" لهم في ظل الظروف القاسية التي يعانونها.

ويعرف حوت بهلول بأنه من أضخم الكائنات البحرية على وجه الأرض، حيث يبلغ متوسط عمره حوالي 70 عامًا، ويعد من أكبر أنواع القروش والأسماك الغضروفية.